A Taverny, la belle reconversion de six femmes aux métiers techniques d'Engie

Elles travaillaient dans l'hôtellerie, un pressing, les services à la personne... Six femmes et deux hommes au chômage viennent de décrocher leur diplôme de technicienne et technicien de maintenance en chauffage, ventilation, climatisation (CVC), après neuf mois de formation au centre Apave de Taverny (Val d'Oise). Une opération montée par Pôle emploi et Engie Solutions, qui a proposé des postes à tous ces nouveaux diplômés.