A Strasbourg, Geodis expérimente la logistique urbaine avec le camion, la barge et le vélo

A Strasbourg, Geodis s’embarque pour la première fois dans une solution de livraison urbaine combinant camion, barge fluviale et vélo électrique. Partis en semi-remorque de l’agence locale, colis et palettes sont déposés dans un entrepôt du Port du Rhin, puis poussés par barge jusqu’à un quai proche de la cathédrale. De là, des coursiers partent alimenter magasins, commerçants et particuliers du centre-ville. Dans la remorque qu’ils convoient, jusqu’à 160 kilos de fret.

[...]