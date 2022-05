ICube, le laboratoire mixte de recherche de l’Université de Strasbourg, du CNRS, de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (Engees) et de l’Insa de Strasbourg, accueille une nouvelle cage de Faraday mutualisée. Installée depuis quelques mois sur le campus du CNRS de Cronenbourg à Strasbourg (Bas-Rhin), elle sera mise en service à la rentrée universitaire de septembre 2022. L’investissement total se monte à 800 000 euros (100 000 euros pour le bâtiment et 700 000 euros pour l'équipement), cofinancé par l’Université de Strasbourg, le CNRS et Alcatel-Lucent, avec l’appui de la SATT (Société d'accélération du transfert de technologies) Conectus.

Alcatel-Lucent, qui fournit des solutions et services de communication aux entreprises, dispose depuis fin 2021 de nouveaux bureaux sur le parc d’innovation d’Illkirch. Avec ce partenariat, le groupe entend renforcer ses liens avec le monde académique local. La nouvelle cage de Faraday lui offre aussi une infrastructure moderne pour le test de ses commutateurs, téléphones et autres bornes de réseau sans fil wifi.

Centre d'expertise en mesure électromagnétique du Grand-Est

