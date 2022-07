À sol ouvert

L'entreprise O2D Environnement aménage des sols urbains éco-conçus qui permettent l'infiltration des eaux de pluie à leur point de chute. ©02D Environnement

Les systèmes de sol ouvert qu’elle propose sont perméables à l’eau et à l’air et carrossables pour répondre à de multiples usages. Chaque système est développé autour de la dalle support TTE, composée à 100 % de plastique recyclé à partir de déchets ménagers normalement non recyclables. ©02D Environnement

La dalle TTE, qui fait l’objet d’un brevet allemand, est produite dans une usine basée à Liège (Belgique). O2D Environnement a l’exclusivité du développement et de la commercialisation de cette solution sur les marchés français et belge.

