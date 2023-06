A Santa Perpètua, Alstom à la pointe de la robotisation

La sécheresse sévit aussi de l’autre côté de la frontière. En Catalogne, région la plus touchée d'Espagne, les restrictions en eau se font sentir sur les pelouses asséchées du site d’Alstom à Santa Perpètua, commune de la province de Barcelone. Cette usine de 68 000 mètres carrés, qui s’étend sur un terrain cinq fois plus vaste, date de 1994. C’est le résultat des acquisitions des entreprises Macosa et MTM, effectuées par l'industriel tricolore à la fin des années 80 et au début des années 90 pour réaliser le TGV Madrid-Séville. A l’époque, le groupe avait décidé d’abandonner les deux sites catalans, inadaptés à l’industrie ferroviaire du 21ème siècle, pour construire un site moderne. Mais trois décennies plus tard, Alstom a dû investir 150 millions d’euros depuis 2016 pour améliorer la productivité du site et répondre à un afflux de commandes. Il a lancé un « plan de transformation » en 2022, qui comprend une extension de 6 850 mètres carrés, davantage de digitalisation pour les opérations, et des investissements dans des machines performantes.

