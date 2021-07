A San Francisco, cet immeuble se torsade dans le ciel

15 jours gratuits et sans engagement

A défaut d’avoir transformé la tour Montparnasse en gratte-ciel torsadé et orné de verre clair, c’est à San Francisco (Etats-Unis) que l’agence américaine Studio Gang est parvenue à exprimer sa vision des bâtiments de grande hauteur. Récompensée cette année par le Conseil des immeubles de grande hauteur et de l'habitat urbain, la tour Mira, d’un aspect presque psychédélique visuellement, développe sur 40 étages et 121 mètres de haut un programme de 392 appartements, dont certains sont situés à des prix 40% inférieurs à ceux du marché.