A Saint-Yorre, Sources Alma investit 80 millions d’euros pour recycler en boucle les bouteilles en plastique

Après un peu moins d’un an de travaux et un investissement de 80 millions d’euros, la société Sources Alma, qui compte une trentaine de marques - parmi lesquelles Cristaline, Thonon, Saint-Yorre, Vichy Célestins… - a inauguré, lundi 8 novembre, son deuxième site dédié au recyclage de polyéthylène téréphtalate (PET), le plastique des bouteilles d'eau. Après Lesquin (Nord), où la société produit du rPET depuis 2009, c’est au tour du site de Saint-Yorre (Allier) de s’engager dans l’économie circulaire. Grâce à cet investissement, 20 000 tonnes de rPET serviront, notamment, à embouteiller les eaux St-Yorre et Vichy Célestins.