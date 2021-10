A Saint-Vulbas, Speichim Processing régénère les solvants industriels

Au milieu de la campagne, le Parc industriel de la plaine de l’Ain (Pipa), situé sur la commune de Saint-Vulbas (Ain), abrite plusieurs sites industriels. A commencer par les sites de Trédi, qui traite les gaz industriels et les déchets industriels dangereux à haute technicité, et Speichim Processing, qui régénère les solvants industriels avec de la distillation à façon. Quarante colonnes en inox pointent vers le ciel au milieu d’un site particulièrement sécurisé, classé Seveso seuil haut. "C’est une usine modèle sur la réglementation, la Dreal l’a montré en exemple, se félicite Marc Peyrou, directeur commercial de Speichim Processing. Et nous sommes dans une zone peu urbanisée." L’entreprise ne rencontre pas d’opposition de la population locale, beaucoup plus mobilisée contre la centrale nucléaire du Bugey, qui se trouve aussi sur le territoire de la commune…