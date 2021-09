A Roussillon, Seqens allie reconquête industrielle et transition énergétique

Un an après le lancement du plan France relance, la visite ministérielle ce 6 septembre sur la plate-forme chimique de Roussillon (Isère) est assez symbolique. Si Jean Castex, le Premier ministre, et de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, se sont rendus sur ce site de Seqens, géant français de la chimie fine pharmaceutique (3200 salariés dans le monde, 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020), c’est que les projets menés sur place cochent bien les cases de relocalisation de la production, en particulier en matière de santé, et de transition énergétique. Soit deux priorités essentielles de France relance. Avant le déploiement complet du projet évalué à 100 millions de construction d'une usine de paracétamol, ce dont l'Europe est désormais dépourvue, et les efforts de décarbonation sur la plate-forme chimique pour réduire de 75% les émissions à horizon 2023, c’est pour l'instant l’inauguration d’un laboratoire de contrôle qualité pharmaceutique qui a offert l’opportunité du déplacement ministériel.