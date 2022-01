A quoi va servir le plan d'aide de 270 millions d'euros pour la filière porcine

Le prix de l'énergie qui s'envole, celui des céréales - base de l'alimentation animale- qui n'en finit pas d'augmenter... Et de l'autre côté, des cours du porc qui chutent. C'est la réalité à laquelle sont confrontés les 14 000 éleveurs porcins français depuis le début de l'année 2021. Un effet ciseaux qui a d'ores et déjà des conséquences sonnantes et trébuchantes pour la filière. Selon les données de l'Institut français du porc, plus de 440 millions d'euros ont été perdus sur les douze derniers mois. « Il s'agit probablement de la plus grave crise jamais rencontrée par la filière», note Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, en marge de la présentation d'un plan de soutien de 270 millions au secteur.