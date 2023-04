À quoi va ressembler l’avenir de Navya chez Gaussin et Macnica ?

© SO DUPONTRENOUX

Après les grandes ambitions, place au réalisme. Mercredi 19 avril, tout juste sélectionnés pour reprendre Navya, Gaussin et Macnica ont dévoilé leur plan pour sauver le spécialiste français des navettes autonomes. Le retour à l’équilibre pourrait intervenir dès 2024, selon eux. «Nous n’avons pas construit un plan décalé par rapport au potentiel du marché. Nous avons essayé d’élaborer le plan le plus réaliste possible», résume Jean-Claude Bailly, vice-président exécutif de Gaussin. Le dirigeant va par ailleurs assurer la direction de la coentreprise entre Gaussin et Macnica qui absorbera les actifs de Navya, provisoirement baptisée NewCo.

[...]