À quoi ressemblera le futur moteur électrique co-développé par Renault et Valeo ?

Plus puissant, plus compact et moins coûteux. Voilà la feuille de route de Renault pour la conception de son moteur électrique de nouvelle génération, un projet annoncé le 10 février. Le constructeur automobile reste fidèle à la technologie du moteur synchrone à rotor bobiné sans terres rares. Malgré son expertise dans le domaine, il compte co-développer ce nouveau système avec Valeo et Valeo Siemens eAutomotive.

« Cela nous permet d’aller plus vite et nous en avons besoin. Cela nous permet aussi de partager les frais de développement », a justifié Philippe Brunet, directeur des groupes motopropulseurs thermiques et électriques de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, lors d’une conférence de presse.

Renault souhaite produire à grande échelle le futur moteur dès 2027 dans son usine de Cléon (Seine-Maritime). « C’est une opportunité pour augmenter l’activité à Cléon », souligne Philippe Brunet. Le site assure déjà la fabrication des moteurs de la Renault Zoé et de la Mégane E-Tech électrique. « Le moment venu, en fonction des volumes, Valeo pourra aussi assembler ce moteur s’il le souhaite. Tout dépendra des clients et de leur localisation », ajoute le directeur.

Une moteur pour monter en gamme

[...]