A quoi ressemblera le Campus Cyber, qui doit ouvrir ses portes en janvier 2022 ?

Le pire cauchemar des hackers va bientôt devenir une réalité : les meilleurs experts en cybersécurité du pays s’apprêtent à unir leurs forces, grâce au Campus Cyber. Ce projet, qui doit être inauguré en janvier 2022, compte déjà plus d’une centaine de membres, issus de multiples secteurs d’activité. « Quelle que soit leur taille, les entreprises ont tout intérêt à renforcer leur protection numérique afin de lutter contre la cybercriminalité croissante », explique Michel Van Den Berghe, le président de ce campus.

En juillet 2019, le gouvernement avait demandé à l’ancien directeur général d’Orange Cyberdefense de plancher sur un moyen de réunir les principaux acteurs de la cybersécurité française. Deux ans plus tard, après avoir étudié minutieusement les initiatives similaires en Russie, aux États-Unis ou en Israël (le CyberSpark de Beer Sheva aurait particulièrement tapé dans l’œil d’Emmanuel Macron), le projet a débouché sur la création d’une société aujourd’hui dotée d’un capital de 8 millions d’euros et financée à 55 % par le privé et à 45 % par le public.

