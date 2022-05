A quoi pourrait ressembler un service public du nucléaire ?

Le nucléaire, un service public comme la Poste et la SNCF ? Et pourquoi pas ! C’est ce qu’avait proposé la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) dans le cadre de la consultation de janvier 2020 pour une réforme de l’Arenh, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Plus précisément, la DGEC proposait de créer un service d’intérêt économique général (Sieg), un statut reconnu par l’Europe donnant obligation de service public à une organisation, qu’elle soit publique ou privée.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]