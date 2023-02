A quoi pourrait ressembler le nouvel Orange

C'est un détail qui n'en est pas un. Pour cause de grève dans les transports publics jeudi 16 février, la session de questions réponses prévue entre Christel Heydemann et les journalistes sur les résultats annuels de l'opérateur et son nouveau plan stratégique pourra finalement être suivie à distance, en visio-conférence. Oui, en visio, ce mode de communication qui s'est envolé pendant les confinements et a court-circuité les opérateurs télécoms classiques (au profit de plates-formes de géants du numérique) et fragilisé leurs business.

Back to basics ?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]