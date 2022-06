A Polytechnique, des diplômés s'insurgent contre le «technosolutionnisme» climatique

« J’aurais pu croire à ces promesses de RSE et de croissance verte, croire que j’allais changer les choses de l’intérieur… Avant que ce ne soit le système qui change mon intérieur. Je souhaite bon courage à ceux qui tentent cette voie, mais personnellement, je ne souhaite pas être un pion utile du système. » Droit comme un "i" face au pupitre, Benoit Halgand ne mâche pas ses mots. Diplômé de Polytechnique il y a un an (X 2017), le jeune homme de 24 ans, coiffé d’un chignon et vêtu d’une chemise blanche, profite de sa cérémonie de remise des diplômes pour adresser un message clair à certains de ses camarades de promo et aux anciens de l’école présents dans la salle de Palaiseau : il faut s’engager face à l’urgence climatique et sociale.

[...]