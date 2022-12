Depuis la centrale nucléaire de Penly, Bruno Le Maire (re)demande à EDF de construire un premier SMR dès 2030

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le gouvernement place la barre très haut pour le nouveau PDG d’EDF, Luc Rémont. «Le gouvernement veut qu’EDF soit un leader mondial de la production, de la distribution et de la fourniture d’électricité décarbonée, dans le nucléaire, l’hydraulique et les renouvelables», a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, vendredi 9 décembre lors d’un déplacement à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime). Un objectif qui aujourd’hui semble très difficile à atteindre.

EDF avait déjà perdu sa place de premier électricien mondial en 2017, au profit d’un groupe chinois. Au niveau européen, en 2021, EDF ne pointait plus qu’à la troisième place, derrière le suédois Fortum et l’italien Enel. À cause d’un problème générique de fissures sur 16 des plus puissants réacteurs de son parc, EDF a aussi perdu sa place de premier exportateur d’électricité en 2022. Et l’électricien national peine à tenir son planning de remise en marche des réacteurs pour atteindre les 45 GW promis début 2023 (sur un potentiel de 61 GW). Même si, bonne nouvelle, trois réacteurs ont été reconnectés la nuit précédant la venue de Bruno Le Maire à Penly, portant à 40 le nombre de réacteurs connectés sur 56, et à 37 GW la puissance disponible.

Un premier EPR 2 demandé dès 2034

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]