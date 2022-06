A peine démarré, l’EPR finlandais d’Olkiluoto 3 déjà à l’arrêt

La spirale infernale continue. Le réacteur nucléaire de l’EPR finlandais d’Olkiluoto 3 (OL3) avait démarré en décembre 2021 et produit ses premiers mégawattheures en mars 2022. Un vent d’optimisme soufflait sur la centrale, qui devait progressivement monter en puissance pour une mise en service normale en juillet. Il n’en sera finalement rien. En raison de la présence de «corps étrangers» dans le générateur de vapeur, la production de l’Olkiluoto 3 est à l’arrêt «pour un peu plus d’un mois», a annoncé mercredi 15 juin TVO, exploitant de la centrale. «Un matériau étranger détaché des plaques de guidage de la vapeur a été trouvé dans le réchauffeur de vapeur de la turbine en mai 2022, ce qui nécessite une inspection et des travaux de réparation», est-il précisé.

Le coût de l'EPR finlandais a triplé

[...]