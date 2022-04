A Oyonnax, le chantier à 42 millions d’euros d'Aptar vise l’excellence

A Oyonnax, les 42 millions d’euros investis par le groupe Aptar commencent à se voir. Sur le terrain de 75 000 m2, le bâtiment de 25 000 m2 est sorti de terre. D’ici la fin d’année, 460 salariés travailleront sur ce site nommé « Be One ». Ils sont actuellement plus de 500 sur les cinq unités de production, actuellement réparties dans la communauté d’agglomération d’Oyonnax, qui seront regroupées sur ce site. « Ce projet stratégique doit nous permettre de minimiser notre impact environnemental et carbone, de gagner en compétitivité et en réactivité vis-à-vis de nos clients », résume Xavier Susterac, president EMEA d’Aptar Beauty + Home, la filiale qui sert notamment les marchés du luxe et de la cosmétique. Le déménagement est prévu à la fin du 4e trimestre.

10 millions pour moderniser les équipements

[...]