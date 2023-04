A nouveau rentable, la forge Setforge Bouzonville, ex-Manoir Industries, accélère sa modernisation et sa décarbonation

Le démantèlement de l’ex-fleuron de la métallurgie française Manoir Industries est synonyme de renouveau pour son ancienne filiale, Manoir Bouzonville, en Moselle. La forge lorraine, reprise en juillet 2021 par le stéphanois Setforge (groupe Farinia), annonce être à nouveau rentable, malgré l’explosion du coût de l'énergie. Le site implanté à Bouzonville (Moselle), à proximité de la frontière allemande, profite des investissements en cours dans les secteurs pétroliers et miniers, ses deux débouchés historiques. L’entreprise rebaptisée Setforge Bouzonville a plus que doublé son chiffre d’affaires sur son exercice 2022-2023. Elle a clôturé son premier exercice complet le 31 mars sur un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros. La forge bénéficie également de changements organisationnels profonds, ainsi que de relations sociales plus apaisées avec ses 125 salariés. Ce retour à des jours meilleurs est mis à profit par le nouvel actionnaire pour engager un plan d’investissement de 12 millions d’euros sur cinq ans, en vue de moderniser et de décarboner sa production.

