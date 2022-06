A Neuf-Brisach, Constellium injecte 150 millions d’euros pour accroître sa capacité de recyclage d’aluminium

L’usine alsacienne de Constellium située à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) investit 150 millions d’euros pour accroître sa capacité de recyclage. L’annonce a été faite lundi 20 juin aux 1420 collaborateurs du site. « Le feu vert a été donné. Les dernières démarches réglementaires ont été validées », indique Vital Beauvois, key account manager beverage, food and personal care chez Constellium. Les travaux débuteront en septembre 2022. Le site, qui produit 450 000 tonnes de bobines d'aluminium, est déjà le second plus grand centre de recyclage d’Europe. Plus de 150 000 tonnes de chutes de production y sont fondues pour devenir des plaques qui seront laminées jusqu’à 200 microns et transformées en bobine. A partir de 2024, ce sera le double.

Plus de fours et de matière à recycler

[...]