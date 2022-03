A Montbard, Vallourec Bearing Tubes racheté par la holding Mutares

En vente depuis octobre 2021, la dernière usine métallurgique de Vallourec, Vallourec Bearing Tubes (VBT), à Montbard (Côte-d’Or) a reçu une « offre irrévocable d’achat » comme l’a précisé la holding industrielle allemande Mutares dans un communiqué, expliquant que ce rachat renforcerait son segment ingénierie et technologie. Le site spécialisé dans la fabrication des tubes et bagues en acier pour le secteur automobile notamment compte 200 salariés à temps plein et une trentaine d’intérimaires.

