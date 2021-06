A Martillac, Merck doublera ses capacités de bioproduction pour les biotechs

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Le site de Martillac est le seul du groupe Merck dans le monde à être positionné dans toute la chaîne de bioproduction pour le compte de tiers, du développement pré-clinique jusqu'aux lots commerciaux.

Lors de la 4e édition du sommet Choose France, le 28 juin, Merck a annoncé l’effort industriel le plus conséquent en matière de santé. Ces deux prochaines années, le laboratoire allemand compte investir 175 millions d’euros en France et créer 500 emplois. La plus grande partie de cette enveloppe, de 100 millions d’euros, concerne des investissements récurrents, sur l’ensemble de ses 6 sites de R&D et 7 sites de production répartis sur le territoire.

