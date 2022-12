A Marconnelle, Nestlé étend son plus gros site français dédié à l'alimentation animale

Attention, travaux ! Une nouvelle ligne de production et de conditionnement à peine mise en service, soit 35 000 tonnes de capacités supplémentaires, et il faut faire place au chantier suivant : une troisième ligne de stockage de palettes, intégralement automatisée est en cours de construction. Livraison, vers fin 2023, date à laquelle la capacité de stockage du site passera de 32 000 à 56 000 palettes. Bienvenue sur le site Purina de Nestlé à Marconnelle. Quand certains tirent la langue dans l’agroalimentaire, la tendance est à l’expansion dans le site du Pas-de-Calais. Plus de 140 millions d’euros ont été investis depuis dix ans pour faire monter en puissance l'usine, la plus importante des cinq sites français de Purina, dotée d'une capacité de production annuelle de 275 000 tonnes – principalement des croquettes.

Visite de l'usine Purina à Marconnelle (Pas-de-Calais) - des croquettes en 100% automatisé ???? pic.twitter.com/CRQNTGtYp5 — Pierre-Henri Girard-Claudon (@Ph_Ecoes) December 13, 2022

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]