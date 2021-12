A Lourdes, SEB fait des miracles dans l’écoconception du petit électroménager

La neige a déjà blanchi les montagnes pyrénéennes à quelques kilomètres de l’usine SEB de Lourdes (Hautes-Pyrénées). Usine historique du groupe français, ce site est devenu un emblème de la philosophie de l’entreprise depuis plusieurs années : réparabilité et écoconception. "Nous vendons 360 millions de produits par an dans le monde. Ils consomment beaucoup d’énergie et de ressources, n’oublie pas Margaux Nihouarn, chef de projet développement durable et RSE pour le groupe SEB. Nous avons la responsabilité de réduire notre impact. D’où le développement de la gamme Eco Respect, avec un mot d’ordre : faire pareil ou mieux avec moins."