A Lacq, Alpha Chitin construit son usine biochimique de dérivés de larves de mouches

© Alpha Chitin Alpha Chitin a mis au point une technologie inédite d'utilisation de larves de mouches pour extraire la chitine et produire des dérivés, les chitosanes, lesquels trouvent des applications en pharmacie, cosmétique, traitement de l'eau ou encore agroalimentaire.

Le projet se pose d’emblée comme pionnier. La start-up française Alpha Chitin, filiale de la holding Comgraf, va implanter à Lacq (Pyrénées-Atlantiques) une usine inédite en France, dont la première pierre a été posée jeudi 21 octobre. Le site utilisera une technologie présentée comme une première mondiale.

14 millions d’euros seront nécessaires pour la construction et la mise en service, en 2023, de cette usine de chitine et de chitosanes produits à partir de larves de mouches et pouvant s’appuyer à l’avenir sur deux autres matières premières : le krill et un champignon. 20 emplois directs seront créés.

De la pharma à l’agro

