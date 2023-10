À Labelexpo, des solutions pour plus d’applications, une meilleure productivité et une réduction des déchets

Tau 340 RSC E avec séchage LED

La nouvelle Tau 340 RSC E LED est une solution qui affiche 3 % de productivité en plus par rapport à la Tau 330 RSC E. À Labelexpo, nous élargissons notre gamme d'encres Tau RSC avec le système d'encres Tau RSC LED. Ce nouveau système, disponible dans les couleurs CMJN, en option orange, violet, vert et blanc, augmente une fois de plus l'attractivité de la gamme de presses Tau RSC. En réduisant considérablement la consommation d'énergie pendant le fonctionnement et en éliminant les changements fréquents d'ampoules UV et de réflecteurs, le coût total de possession des presses Tau RSC devient encore plus attrayant.

Le nouveau jeu d'encres LED Tau RSC a été conçu pour offrir au client un très large espace colorimétrique et une grande souplesse dans les différentes applications. Avec l'encre UV Tau RSC et l'encre Tau RSC à faible migration, Durst propose à tous ses clients un portefeuille complet de solutions d'encres.

Tau 510 RSCi avec station flexo

La Tau RSCi est un véritable outil de productivité qui peut être configuré avec une station flexo optionnelle avant et/ou après l'unité d'impression numérique. L'utilisation de matériaux difficiles par l'ajout d'un apprêt ou l'impression combinée entre la flexographie et le jet d'encre UV, où par exemple de grands aplats en blanc sont imprimés en flexographie, élargissent encore les possibilités d'application.

POINTS FORTS

Largeur d'impression de 330/420/510 mm

Résolution complète de 1 200 x 1 200 dpi

80 m/min ; extensible à 100 m/min

Caractéristique double blanc

Durst Hawk Eye

Nous dévoilerons la technologie révolutionnaire Durst Hawk Eye. Cette technologie innovante utilise des systèmes de vision par caméra dans le but d'automatiser la qualité d'impression, ce qui se traduit par une réduction significative des déchets et une amélioration générale de la qualité d'impression. La technologie Durst Hawk Eye sera accueillie avec enthousiasme par les participants, qui reconnaissent son potentiel à révolutionner l'industrie de l'impression numérique.

Aujourd’hui sans la maîtrise de puissants algorithmes, il n’est pas possible de piloter et de tirer parti en production des nombreuses têtes d’impression à haute résolution (1 200 x 1 200 dpi) qu’équipent les presses d’aujourd’hui. Les têtes à elles seules ne suffisent pas à garantir la meilleure qualité d’impression aux vitesses exigées par l’industrie. C’est la raison pour laquelle les ingénieurs Durst ont encore amélioré la logique de commande des machines et ont conçu le Durst Hawk Eye. Ce dispositif basé sur l’IA et l’imagerie haute vitesse possède la puissance de calcul suffisante pour traiter le flot de données immense à analyser. En effet, la solution est capable de compenser automatiquement l’absence de buses en cours d’impression. Le Durst Hawk Eye apporte également les corrections nécessaires pour corriger les non-linéarités intrinsèques des têtes d’impression et assure également l’homogénéité parfaite des densités d’impression sur toute la laize de la machine.

« Le Durst Hawk Eye change la donne pour l'industrie de l'impression numérique », déclare Martin Leitner, chef de produit du groupe Durst. « Cette technologie augmentera considérablement la productivité et l'efficacité, mais plus important encore, elle réduira les déchets et l'empreinte carbone de nos clients. Nous sommes ravis de présenter cette solution innovante au marché et de fournir des informations exclusives lors de Labelexpo. »

Contenu proposé par DURST GROUP