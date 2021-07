A la tête du Gifas, Guillaume Faury chargé de fixer un cap à la filière aéronautique

15 jours gratuits et sans engagement

Jamais peut-être le patron de la filière aéronautique française n’aura eu conscience, dès sa nomination, de devoir engager une telle métamorphose du secteur. Comme attendu, le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury, a été élu jeudi 8 juillet président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) par son conseil d’administration, à l’issue de son assemblée générale ordinaire. Il remplace Eric Trappier, pdg de Dassault Aviation et élu en avril dernier président de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM). Le nouveau chef d'orchestre ne va pas s'ennuyer...