À la tête de Peugeot Saveurs, Sébastien Zott fait tourner les moulins à épices

Directeur général de Peugeot Saveurs depuis février 2020, Sébastien Zott, 54 ans, parie sur l’international, la modernisation de son site de production et le numérique pour développer la marque. Après être passé par Le Creuset, spécialiste des ustensiles de cuisine, et Brita, l’expert des carafes filtrantes, il a été convaincu par l’iconique moulin à poivre, la présence mondiale de l’entreprise et son équipe de 185 personnes.