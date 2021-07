A la taxe carbone aux frontières de l'Europe, la métallurgie préférait les quotas gratuits... ou les deux

15 jours gratuits et sans engagement

La Commission européenne a dévoilé mercredi 14 juillet les détails de son ambitieux plan climat Fit for 55, visant une réduction de 55% des émissions d’ici à 2030. L’industrie sidérurgique, l'une des plus polluantes à l'échelle mondiale avec près de 8% des émissions de CO2, est particulièrement concernée par le projet de taxe carbone aux frontières de l'Union, pour compenser l'importation de métaux peu chers mais plus carbonés que ceux des producteurs européens. Toutefois, les industriels de l'acier craignent que les contreparties de cette mesure accroissent le coût - déjà lourd - de la décarbonation du secteur. Quant aux industriels de l'aluminium, ils se sont prononcés contre depuis longtemps. A LIRE AUSSI Prix du carbone, voitures thermiques, renouvelables... Les 10 enjeux du grand plan climat européen