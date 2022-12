A la SNCF, une grève pour mettre la pression sur les salaires

Attention si vous avez prévu de prendre le train ce week-end. Le trafic SNCF va être très perturbé, dès ce 2 décembre, à cause d’un mouvement des contrôleurs autour de revendications salariales. Et ce n’est que le début : on peut parler de round d'échauffement. Une nouvelle journée de grève est prévue mercredi 7 décembre. Cette fois toutes les catégories de personnels seront concernées.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]