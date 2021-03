À La Roche-sur-Yon, Sepro Group recrute 50 salariés en intérim

Face à l’accroissement de ses activités lié à l’afflux des commandes, le roboticien Sepro Robotique, installé à La Roche-sur-Yon (Vendée), envisage d’embaucher 50 intérimaires. Les postes à pourvoir sont notamment des monteurs, des câbleurs, des contrôleurs et des dessinateurs. Les monteurs auront pour mission d’assembler et de régler les ensembles mécaniques, tandis que les câbleurs assureront l’assemblage d’éléments électriques. Quant aux contrôleurs, ils s’occuperont du test et du suivi des non-conformités des robots. « Nous recherchons des personnes ayant une formation à dominante mécanique ou électrotechnique et/ou expérience similaire », précise Sepro Group dans un communiqué.

Sepro Group, auquel appartient l’entreprise Sepro Robotique, spécialisée dans la conception et le développement de robots industriels pour presses à injection plastique, emploie environ 600 personnes et détient 11 filiales à travers le monde. Elle a été labellisée « Vitrine Industrie du Futur » par l’Alliance Industrie du Futur (AIF) en septembre 2020. Ce label démontre l’engagement de Sepro Group dans le développement d’un projet novateur et la mise en place d’une organisation centrée sur l’humain et des services digitaux orientés clients.