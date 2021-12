À la Refactory de Flins, Renault industrialise le reconditionnement des voitures d’occasion

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Dès 2023, l'usine Renault de Flins (Yvelines) pourrait reconditionner 45 000 véhicules d'occasion par an.

Carrosseries rayées, odeurs de peinture, souffle des aspirateurs… L’usine Renault de Flins (Yvelines) abrite désormais un garage de réparation géant. 11 000 mètres carrés dédiés au reconditionnement des véhicules d’occasion. Mardi 30 novembre, le constructeur automobile français a inauguré ce pôle qui fait partie des toutes nouvelles activités de sa « Refactory » en cours de déploiement dans les Yvelines. En surfant sur l'essor du marché de l’occasion, l’entreprise veut garantir un avenir rentable à son usine.

Opérationnel depuis septembre 2020, le centre a déjà reconditionné plus de 1 500 véhicules. Renault voit bien plus grand pour l’avenir. A l’horizon 2023, la « Factory VO » de Flins pourra remettre en état 180 véhicules d’occasion par jour, soit 45 000 véhicules par an. « Le marché de l’occasion est en pleine croissance. En particulier pour les véhicules de deux à cinq ans et sur l’électrique », observe Luca de Meo, directeur général de Renault.

8 jours pour reconditionner un véhicule

[...]