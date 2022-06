A La Défense, une restructuration en profondeur sous la voûte du Cnit

Dans l’une des allées du Centre des nouvelles industries et technologies (Cnit), une plaque rend hommage à l’architecte Nicolas Esquillan (1902-1989), qui a conçu la célèbre voûte autoportante du premier bâtiment construit dans le quartier de La Défense (Hauts-de-Seine). Inauguré en 1958, il se distingue par cet exploit - la portée de 218 mètres constitue toujours un record du monde. « Rien n’est joint à la voûte. Les planchers précédemment existants et les constructions nouvelles n’y sont pas collées », insiste Laure Prevost, manager en charge de la construction chez Unibail-Rodamco-Westfield (URW), propriétaire des lieux. La foncière franco-néerlandaise (2800 salariés), spécialisée dans les grands centres commerciaux (Forum des Halles à Paris, La Part-Dieu à Lyon…) et dans l’immobilier de bureaux procède à la troisième restructuration du Cnit, après celles de 2009 et de 1989.

