A la découverte du premier terminal de CO2 au monde, en Norvège

Øygarden, retenez ce nom. Depuis quelques mois, des délégations du monde entier, de la Malaisie à la Namibie, des États-Unis à l’Allemagne, se pressent dans cette commune du littoral norvégien, à 50 kilomètres de Bergen. «Depuis l’ouverture du centre visiteurs, nous avons accueilli près de 4500 personnes», indique Jean-François Cam, un chef de projet de TotalEnergies, détaché chez Equinor, le pétrolier national norvégien, pour sa coentreprise Northern Lights avec Shell et TotalEnergies. Sur une langue de rochers bordée par la mer du Nord, à la même latitude que les îles Shetland écossaises, finit en effet de se construire le premier terminal de CO2 au monde. Comme un terminal GNL, mais à l’envers, ou presque. À partir de fin 2024, du CO2 liquide à –26°C capté dans un premier temps sur une cimenterie norvégienne, y arrivera par bateau, sous une pression de 15 bars, pour être ensuite injecté via une canalisation de 100 kilomètres, à 2600 mètres sous la mer du Nord dans un aquifère salin. Et y être stocké là définitivement.

Un premier forage raté

[...]