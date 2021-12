A la découverte de Riber, ce champion français méconnu des semi-conducteurs

© Riber L'épitaxie MBE est la spécialité de la PME française Riber.

Le nom de Riber reste peu connu du grand public. Pourtant, cette PME de 120 personnes, dont 100 en France, est un équipementier français de poids dans l’industrie des puces électroniques. La société s’impose comme un leader mondial dans son domaine : l’épitaxie à jet moléculaire (MBE en anglais pour Molecular Beam Epitaxy), une activité ultra-pointue, mais essentielle à la production de certains composants radiofréquences et photoniques utilisés dans les radars, la vision nocturne, la détection infrarouge, les transmissions optiques, les antennes 4G et 5G et la désinfection aux UV.

« Riber mérite d’être plus connu et mieux soutenu, considère auprès de L’Usine Nouvelle Jean-Christophe Eloy, PDG de Yole Développement, un cabinet d’analyse des marchés électroniques. C’est un champion français qui joue un rôle clé dans l'écosystème mondial des semi-conducteurs. Et son rôle va prendre de l’importance avec le développement de la 6G, la photonique, les composants électroniques de puissance et plus tard le quantique. »

Spécialité : le vide absolu

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]