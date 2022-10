A la Brosserie Française, le made in France jusqu'au bout des poils

Situé à deux pas de la gare de Beauvais, dans l'Oise, l'immeuble fait, à première vue, penser à un centre de logistique. A l'extérieur, un petit pâturage où des ânes font l'objet de la curiosité des passants. Bienvenue à la Brosserie Française, une PME de 32 salariés et dernier bastion de la brosse à dents made in France. A l'intérieur, les machines et leurs opérateurs jouent en rythme, dans un brouhaha omniprésent mais supportable. Les machines fixent les poils sur les 40 trous d'une brosse à dents, les arrondissent pour rendre le poil soyeux, avant de finalement les conditionner. Le tout, à une vitesse impossible à suivre à l'œil nu. Une cadence impressionnante, pourtant loin d'être à son maximum. La Brosserie Française fabrique huit millions de brosses à dents de sa marque Bioseptyl par an, mais «pourrait en fabriquer trente millions», sourit Olivier Remoissonnet, directeur général de l'entreprise.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]