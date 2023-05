A l’intérieur de la première gigafactory française, chez ACC à Douvrin

Des cellules prismatiques lithium-ion haute performance en lieu et place des carter-cylindres, bielles, vilebrequins, culasses... Dans le Nord de la France, la «vallée de la batterie» commence à prendre vie. Adossée à l’historique Française de mécanique, qui produit des moteurs thermiques depuis 1969, mais contrainte de réduire son emprise industrielle face à la transition en cours, se dresse la première usine de production de batteries d’Automotive Cells Company (ACC). Impossible de manquer ce gigantesque bâtiment, d’une superficie de 61 000 mètres carrés. Long de quelque 644 mètres et large de 100 mètres, il est construit à cheval sur les communes de Douvrin et Billy-Berclau (Pas-de-Calais) - on distingue à quelques encablures le clocher de l’église Notre-Dame. Les 35 hectares du terrain qui accueille cet imposant édifice sont encore boueux, en ce début du mois de mai. A l’intérieur, il faut naviguer entre les équipements fraîchement installés et ceux encore emballés pour se frayer un chemin. L’Usine Nouvelle fait partie d’une poignée de médias à avoir pu pénétrer à l’intérieur du site avant son inauguration, mardi 30 mai.

