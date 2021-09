A l’Inserm, la perspective d’un vaccin français inédit et robuste contre le Covid-19

C’est une nouvelle piste prometteuse d’un vaccin contre le Covid-19. Le 1er septembre, une équipe composée de chercheurs de l’Institut de recherche vaccinale de l’Inserm (VRI), du CEA et des universités Paris-Est Créteil et Paris-Saclay a publié un article d’envergure dans la revue Nature Communications sur leur projet inédit. Basé sur une technologie à anticorps monoclonal, ce vaccin de deuxième génération stimule des cellules clés du système immunitaire. Efficace en développement pré-clinique, le vaccin préfigure une vraie robustesse et une durée d’immunité plus longue, avec la perspective d’une efficacité contre les variants actuels et futurs. Le démarrage des essais cliniques sur l’homme est envisagé à partir de fin 2022.