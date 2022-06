A Kourou, Ariane 6 est prête à rencontrer son pas de tir pour les premiers tests à feu

Ariane 6 prend forme. Au Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou, les équipes d’ArianeGroup ont assemblé pour la première fois le corps central du lanceur. L’opération, qui consiste à réunir horizontalement l’étage principal et l’étage supérieur d’Ariane 6, a eu lieu dans le nouveau bâtiment d’assemblage du lanceur, le BAL. « Lors de cette étape, l’étage principal et l’étage supérieur ont été intégrés mécaniquement et électriquement, ne formant plus qu’un », indique l’industriel dans un communiqué diffusé lundi 27 juin.

L’étage principal réalisé aux Mureaux (Yvelines) et l’étage supérieur réalisé à Brême en Allemagne, étaient partis de leurs usines respectives en début d’année 2021. Le corps central doit être désormais transféré dans la zone de lancement, positionné à la verticale et équipé de ses boosters. Ariane 6 entre dans une étape décisive. Pour la première fois, le lanceur va rencontrer son pas de tir et des essais combinés seront réalisés sans que la fusée ne décolle.

S'approcher des conditions réelles de vol

