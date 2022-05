Le partenariat est inédit. Du 5 au 7 mai, le câblier Pierre de Fermat d’Orange Marine va dérouler pour Enedis au fond de l’Atlantique un câble de 7,5 kilomètres entre Ploemeur et l’île de Groix (Morbihan). Un câble hybride, électrique et fibre optique, qui va permettre à Orange de tenir son engagement d’amener l’internet haut débit sur l’île. Cette opération de 4,5 millions d’euros est financée à 87,5% par Enedis, qui a pris en charge la fabrication et l’installation du câble hybride.

L’un des deux câbles qui alimentent Groix datait de 1973, et devait être remplacé. Or, dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intention d’investir (AMMI) remporté en 2013 pour l’agglomération de Lorient, Orange a déjà entamé le développement du très haut débit à Groix depuis 2019. Début mai, 51% des habitations étaient raccordables sur l'île. La quasi-totalité le sera fin mai, grâce à un réseau de 60 kilomètres de fibre optique et 9 armoires de connexion réparties sur la commune. Mais le faisceau hertzien actuel ne fournit qu'une connexion chaotique à Groix. D'où le passage à la fibre pour Orange.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]