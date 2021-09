A Grenoble, la Display Valley doit permettre à l'Europe de revenir dans la course aux écrans plats

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Aledia Plaquette de MicroLED d'Aledia

La Silicon Valley française autour de Grenoble (Isère) s’enrichit d’un nouveau site prometteur: Display Valley. Cette nouvelle structure a été inaugurée jeudi 2 septembre à Champagnier par Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l’Industrie, et Cédric O, le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des communications électroniques. Objectif pour Display Valley: faire émerger un écosystème unique en Europe dans la microélectronique et les écrans plats.

"Nous avons choisi un site de 9,4 hectares, extensible à 11,5 hectares, précise à L’Usine Nouvelle Giorgio Anania, PDG et cofondateur de la start-up Aledia, qui constitue le véritable épicentre de Display Valley. C’est assez grand pour accueillir des partenaires et des futures start-ups. Au-delà de l’affichage, l’écran tend à intégrer des fonctions de capteurs, de caméra, de biométrie, etc. Nous espérons faire de ce nouveau site l’un des hauts lieux de la microélectronique en Europe".

A ce stade, le site comprend deux pépites à fort potentiel. Aledia, donc, qui planche sur les futurs écrans MicroLED, perçus comme la prochaine révolution de l’affichage électronique. Mais également Microoled, spécialisée dans les petits afficheurs Oled pour des applications comme les lunettes de réalité virtuelle et augmentée.

