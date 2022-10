A Fos-sur-Mer, ADF paré pour les grands marchés du nucléaire

Le marché attribué par EDF au groupe ADF pour les deux tranches de l’EPR de Hinckley Point en Grande Bretagne comprend la fabrication de 173 réservoirs sous pression et ballons déminéraliseurs. Dans la halle de chaudronnerie créée en 2018 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), sur la zone industrialo-portuaire, les personnels d’ADF s’attèlent à ces pièces chaudronnées complexes et quelques-unes, visibles à l’intérieur ou à l’extérieur, permettent d’en apprécier l’impressionnante dimension.

Mais le groupe, désireux de se projeter à long terme sur un secteur nucléaire promis à une nouvelle expansion, avait besoin de plus de place. Il s’est donc doté de 800 m² supplémentaires d’atelier, inaugurés le 16 septembre, auxquels s’ajoutent divers réaménagements sur 600 m² et des équipements automatisés industriels et numériques de pointe. L’investissement global s’élève à 1,7 million d’euros.

Des pièces d'EPR au carnet de commandes jusqu'en 2028

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]