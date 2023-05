A Echassières, le renouveau minier suscite craintes et espoir

L’annonce de la potentielle ouverture d'une mine en France a fait grand bruit. Quand Imerys, un groupe français spécialiste des minéraux de spécialités pour l’industrie jusqu’alors connu des seuls initiés (malgré un chiffre d’affaires de près de 4,3 milliards d’euros en 2022), a dévoilé son projet de mine de lithium, en octobre 2022, la petite bourgade d’Echassières, ses 400 habitants, son église, son centre socioculturel et son Ehpad, se sont d’un coup retrouvés au centre de l’attention. En quelques jours, le plan – qui prévoit un investissement d’un milliard d’euro répartis entre la mine souterraine censée ouvrir en 2028, une zone de chargement et une usine de conversion dans une ville de la région – a accumulé les soutiens politiques locaux et nationaux, chacun le présentant comme parangon d’une nouvelle réindustrialisation, où emplois ruraux, transition écologique et autonomie stratégique iraient ensemble.

Une annonce attendue depuis 40 ans

[...]