A Dreux, un projet de FM Logistic déclenche l'hostilité des élus locaux

FM Logistic porte un projet d'entrepôt Seveso seuil haut à Vernouillet, en périphérie de Dreux (Eure-et-Loir), pour servir les nombreux industriels de la pharmacie et de la cosmétique présents entre Rouen et Paris. Mais les élus locaux et les riverains s’y opposent. La préfecture prendra sa décision en janvier.