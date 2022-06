A-Dream et Rubis, des projets démonstrateurs sur les matériaux innovants durables

Le 7 juin 2022 a eu lieu, à la maison de la chimie à Paris, la journée de lancement des Dispositifs Intégrés pour l’Accélération du Déploiement des Matériaux Emergents (DIADEM) du programme et équipement prioritaire de recherche exploratoire porté par le CNRS et le CEA. Sept projets sont déjà lancés dont A-Dream et Rubis.