A Dieppe, comment Toshiba aide des start-up à industrialiser leurs produits

La machine « b:bot » de GreenBig, une start-up normande créée à Rouan en 2017, se présente comme un conteneur intelligent de recyclage de bouteilles plastiques usagées. Elle scanne, trie et déchiquette les bouteilles en paillettes prêtes à être recyclées. Ce procédé offre l’avantage de réduire considérablement le volume de déchets à transporter et d’améliorer l’efficacité du recyclage en ne recueillant que les matières adaptées à cet effet. La machine « b:bot » peut contenir 3 500 bouteilles. GreenBig revendique l’installation de 300 exemplaires dans des centres commerciaux comme Carrefour, Auchan ou Leclerc, et le recyclage de 20 millions de bouteilles.

