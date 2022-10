À Dettingen, Plastic Omnium fabrique le «réacteur» des véhicules à hydrogène

Un laser soude de fines plaques métalliques. Plus loin, des machines déroulent des membranes en polymère. Dans des salles blanches, ces plaques et membranes sont empilées sur des centaines de couches pour former des piles à combustible, le coeur des véhicules à hydrogène. À Dettingen an der Erms (Allemagne), Plastic Omnium et ElringKlinger ont débuté la production en série de ces systèmes. Alliés depuis octobre 2020 dans la coentreprise EKPO, les deux équipementiers défendent leur technologie comme une solution indispensable à la mobilité décarbonée.

Avec 180 salariés, l’usine devrait fabriquer plusieurs centaines de piles à combustible en 2022 mais elle revendique une capacité annuelle de 10 000 unités. «Cela paraît peu, mais cela équivaut presque à la moitié de la production mondiale en 2021», souligne Marc Perraudin, directeur général de Plastic Omnium New Energies.

La pile à combustible, un drôle de sandwich

[...]