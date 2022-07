A Darois, le tiers-lieu La Décarbonerie veut aider les industriels à réduire leur impact environnemental

Devant le besoin des industriels de décarboner leurs activités et leurs produits, Casimir Péllissier, dirigeant de Robin Aircraft et son collaborateur Médéric Bernard, ont eu l’idée de créer un tiers-lieu. « Les industries comme la nôtre, 70 salariés, n’ont pas toutes les compétences en interne pour innover dans tous les secteurs alors qu’il existe des start-up, des chercheurs et des étudiants capables de le faire. Avec la Décarbonerie, elles déposeront leur problématique sur une plateforme numérique et profiteront d’une bourse réunissant les solutions existantes ou verront se structurer une équipe projet pour chercher », précise le chef d’entreprise.

Un tiers-lieu à trois millions d'euros

