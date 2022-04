Permettre aux pilotes d’avion de revoir leur vol juste après l’atterrissage, au moment du débriefing, c’est ce que propose Cefa AMS (pour Aviation mobile services), l’outil développé par la PME alsacienne Cefa Aviation. Et c’est désormais une solution utilisée par la plus grande compagnie aérienne au monde, American Airlines, qui a signé avec la PME de Colmar (Haut-Rhin) à la fin 2021. À partir des données de la boîte noire, l’outil recrée le déroulement d’un vol en images de synthèse, dans un cockpit virtuel. Le pilote peut revivre le décollage, l’atterrissage et d’autres moments clés de son vol.

